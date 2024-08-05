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Андрей Лученок освобожден от должности посла Беларуси в ОАЭ

Андрей Лученок освобожден от должности посла Беларуси в ОАЭ

Андрей Лученок освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах и по совместительству в Государстве Кувейт, Королевстве Бахрейн и Королевстве Саудовская Аравия, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Соответствующий указ Президент Беларуси подписал 5 августа.

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