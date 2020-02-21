Андрей Савиных принял участие в заседании ПА ОБСЕ в Вене

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных в Вене принял участие в заседании общего комитета по политическим вопросам и безопасности и финальном совместном заседании трех общих комитетов.



На заседаниях обсудили доклады спецпредставителей ПА ОБСЕ и руководителей наблюдательных миссий ассамблеи на парламентских выборах в Украине, Беларуси, Узбекистане и Азербайджане. Также были рассмотрены перспективы парламентского сотрудничества Беларуси с Австрией и Украиной.



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