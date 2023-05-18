3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Андрейченко: Единство стран ОДКБ - в противостоянии западным санкциям, шантажу
Украинский конфликт можно решить лишь путем переговоров. Таков лейтмотив Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ уже после встречи с Президентом Беларуси. В "Президент-отеле" собрались не только представители организации, но и специальные гости из Китая, Вьетнама, Ирана и Кубы. Экспертное сообщество уверено: ОДКБ должна сыграть ключевую роль в новой системе международных отношений, и голос Беларуси как нынешнего председателя ключевой. К слову, на заседании были приняты заявления о предотвращении гонки вооружений в космосе.
Единство стран ОДКБ - в противостоянии западным санкциям, шантажу. Мы должны делать все во имя своих стран, во имя мира, безопасности, благополучия наших людей. И, конечно, на сегодняшний день очень важно не раскачать ситуацию как на внешнем контуре, так и на внутреннем контуре. И, конечно, мы должны предложить свою стратегию - стратегию безопасности и стратегию справедливости.
Борьба за историческую правду и свое информационное поле - тоже предмет обсуждений экспертов, ведь в виртуальном пространстве ущерба можно нанести порой гораздо больше, чем в реальном конфликте. Наша страна на страже.
За 2022 год мы насчитали более 320 млн кибератак на ресурсы Республики Беларусь. Мы к этому были готовы, мы поправили свои документы, у нас есть указ о кибербезопасности, о некоторых вопросах обеспечения кибербезопасности. Поэтому мы к этому готовы, мы реагируем на это, мы идем вперед, мы совершенствуем государственную систему реагирования на акты терроризма и деятельность террористических организаций, апробируем это на практике, она дает свои положительные результаты. Мы поддерживаем и совершенствуем сегодня формы и методы применения вооруженных сил, других воинских формирований, исходя их этих вызовов и угроз. Поэтому мы сегодня совершенствуем формы и способы охраны государственной границы.
Разрушили политики и еще один миф: да, вопросы в рамках ОДКБ есть (та же Армения призывает организацию активнее участвовать в разрешении армяно-азербайджанского конфликта), однако речи о выходе из организации нет - страны намерены стоять плечом к плечу. Об этом говорит и план совместных учений на территории Беларуси: "Боевое братство", "Скала", "Барьер" и многие другие. Еще важный момент - противодействие терроризму и наркотрафику - подобное заявление также принято Советом Парламентской ассамблеи ОДКБ.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей