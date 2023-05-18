Андрейченко: Единство стран ОДКБ - в противостоянии западным санкциям, шантажу

За 2022 год мы насчитали более 320 млн кибератак на ресурсы Республики Беларусь. Мы к этому были готовы, мы поправили свои документы, у нас есть указ о кибербезопасности, о некоторых вопросах обеспечения кибербезопасности. Поэтому мы к этому готовы, мы реагируем на это, мы идем вперед, мы совершенствуем государственную систему реагирования на акты терроризма и деятельность террористических организаций, апробируем это на практике, она дает свои положительные результаты. Мы поддерживаем и совершенствуем сегодня формы и методы применения вооруженных сил, других воинских формирований, исходя их этих вызовов и угроз. Поэтому мы сегодня совершенствуем формы и способы охраны государственной границы.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси