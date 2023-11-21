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Андрейченко: Казахстан - братское для Беларуси государство, стратегический партнер и союзник
Казахстан - братское для Беларуси государство, стратегический партнер и союзник. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время встречи с послом Казахстана в Беларуси Ерланом Байжановым. По словам парламентария, Минск придает огромное значение всему комплексу двусторонних отношений. Страны связывают общая история, торговые и гуманитарные связи, а дружеские отношения на высшем уровне позволяют обсуждать любые вопросы без ограничений. С таким посылом согласен и казахстанский дипломат: по-иному между союзниками и быть не может.
Сейчас будет саммит ОДКБ. Практически все наше руководство будет в Минске. В декабре планируется проведение межправительственной комиссии двух стран. Там тоже очень большая повестка дня. И могу сказать только одно, казахстанско-белорусские отношения развиваются по всем азимутам. Везде мы находим, практически, общую точку зрения. Почему? Потому что отношения глубоко дружественные. Стратегическое партнерство обязывает находить общие подходы.
Не остаются в стороне и парламентарии, активно взаимодействуя по всему кругу вопросов, начиная от внешней политики и заканчивая экономикой. В мае Владимир Андрейченко провел встречу с председателем мажилиса Казахстана - тогда был поднят ряд нерешенных проблем в области ограничений на выполнение двусторонних полетов Белавиа воздушными судами "Боинг" и их обслуживание в казахстанских аэропортах. А также проблемы в области логистики и транзитных перевозок.
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