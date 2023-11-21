Андрейченко: Казахстан - братское для Беларуси государство, стратегический партнер и союзник

Сейчас будет саммит ОДКБ. Практически все наше руководство будет в Минске. В декабре планируется проведение межправительственной комиссии двух стран. Там тоже очень большая повестка дня. И могу сказать только одно, казахстанско-белорусские отношения развиваются по всем азимутам. Везде мы находим, практически, общую точку зрения. Почему? Потому что отношения глубоко дружественные. Стратегическое партнерство обязывает находить общие подходы.

Ерлан Байжанов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси