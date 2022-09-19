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Андрейченко: Международная обстановка остается очень сложной

Андрейченко: Международная обстановка остается очень сложной

Международная обстановка остается очень сложной, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании Совета Палаты представителей, пишет БелТА.

"Как вам известно, международная обстановка остается очень сложной. В текущей ситуации затруднена нормальная работа делегаций Национального собрания Республики Беларусь в парламентской структуре Центрально-Европейской инициативы, по осуществлению контактов с Парламентской ассамблеей Совета Европы, Парламентской конференцией Балтийского моря и Северным советом. Это выражается прежде всего в блокировании участия Беларуси в работе указанных структур под вымышленным предлогом о поддержке агрессии в Украине, - сказал Владимир Андрейченко. - Мы также видели попытки бросить тень на нашу страну на ассамблеях Межпарламентского союза".

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