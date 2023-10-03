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Андрейченко: У Беларуси и Никарагуа много сфер для сотрудничества
У Беларуси и Никарагуа много сфер для сотрудничества: от сельского хозяйства до образования и культуры. Это заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время встречи с первым заместителем председателя Национальной ассамблеи Никарагуа.
Из латиноамериканской страны в Минск приехала внушительная делегация, и это первый такой визит. Цель - вывести взаимодействие на новый уровень и создать группу дружбы. К слову, уже в следующем году стороны отметят 30-летие установления дипломатических отношений.
Мы должны объединять наши усилия и углублять сотрудничество. Этому будет способствовать создание группы дружбы. Это тот результат, с которым мы должны вернуться домой. Нас интересует и экономика: уже много работаем в области сельского хозяйства, но еще есть куда расти. И, конечно, образование - без него не будет никаких технологий.
После встречи для гостей организовали экскурсию в Овальный зал Дома правительства, где принимаются важнейшие законопроекты.
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