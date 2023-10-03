Андрейченко: У Беларуси и Никарагуа много сфер для сотрудничества

Мы должны объединять наши усилия и углублять сотрудничество. Этому будет способствовать создание группы дружбы. Это тот результат, с которым мы должны вернуться домой. Нас интересует и экономика: уже много работаем в области сельского хозяйства, но еще есть куда расти. И, конечно, образование - без него не будет никаких технологий.

Арлинг Патрисия Алонсо Гомес, первый зампредседателя Национальной ассамблеи Никарагуа