Краткий пересказ от ИИ

В Туркменистане завершился саммит СНГ в расширенном формате.

Содружеству Независимых Государств 35 лет. 9 октября 2026 года в заседании Совета глав государств СНГ приняли участие президенты Беларуси, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана. Иран впервые принял участие в саммите объединения в качестве специального гостя.

Белорусский лидер всегда поддерживал разумный вектор интеграции, делая акцент на том, что без роста благосостояния разговоры о границах и независимости теряют смысл. Кроме того, в последние годы именно такое сотрудничество между странами, как в рамках СНГ, позволяло противостоять незаконным санкциям, не потеряв в цифрах экономики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "После развала Советского Союза внешние силы, не скрываясь, стремились манипулировать молодыми государствами. К сожалению, подобная политика продолжается и сейчас. Нашу организацию СНГ шельмовали, называя геополитическим фантомом и мифом. Ей пророчили чуть ли не пару месяцев жизни, даже в мыслях не допуская возможности интеграции наших республик. В этом месте хотелось бы сказать, что оппоненты стратегически просчитались. Реальность на самом деле сложнее. СНГ уже 35 лет. Однако несколько стран действительно воспользовались Содружеством как инструментом для более или менее цивилизованного развода".

Сегодня мы наблюдаем формирование единых рынков, достижение глубокого взаимопонимания в производственных цепочках и, главное, стремительный переход на расчеты в национальных валютах. Эра долларового диктата уходит в прошлое. Здесь у СНГ есть чему поучиться - сейчас доля этих самых расчетов в своих деньгах превышает 90 % от всех сделок.

Анна Великая, кандидат политических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН (Россия): "В эпоху геополитической нестабильности и турбулентности, когда самым большим дефицитом является доверие, приезд в Ашхабад лидеров стран СНГ демонстрирует то, что этот формат взаимодействия востребован, актуален и позволяет развиваться и двигаться вперед. Средний темп роста экономик стран СНГ сейчас составляет порядка 2,1 % ВВП ежегодно. Отдельные страны демонстрируют до 10 % экономического роста, поэтому все-таки этот формат взаимодействия очень востребован".

О том, что СНГ не фантом и принципы его существования востребованы будут и завтра, говорит создание по сути похожих организаций как противовес американским и европейским интересам.

Александр Лукашенко: "Формирование многополярного мира происходит во многом за счет набирающих силу БРИКС, ШОС, Африканского союза и других объединений глобального большинства. Хотелось бы, чтобы в этом ряду было и Содружество Независимых Государств. Их укреплению содействуют мощные факторы: заинтересованность сторон в расширении торгово-экономического сотрудничества и необходимость в совместном реагировании на современные вызовы в сфере безопасности. В этом контексте у нас есть преимущества. Фундамент Содружества еще прочнее. Нас объединяет не только стремление создать справедливую систему глобального управления и торговать на равных условиях. Наше единство опирается на общую историю, культурное наследие, человеческие связи. В конце концов, мы разговариваем на одном языке. К сожалению, мы разговариваем, молодежь наша в отдельных странах уже русского языка, главного нашего языка, не знает".

Общая история и культура - для СНГ как дополнительная опора, которую тоже важно не потерять.

По итогам переговоров лидеры подписали ряд документов. Так, 2028-й объявлен Годом социального развития и качества жизни в СНГ. А 2029-й - транспортной связанности Содружества. Следующие 12 месяцев пройдут в объединение под знаком правового просвещения.