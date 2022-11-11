Антикризисная госполитика - депутаты поддержали законопроект "Об урегулировании неплатежеспособности"

Еще один шаг к антикризисному управлению на предприятиях. Депутаты поддержали проект закона "Об урегулировании неплатежеспособности". Акцент в нем сделан именно на реабилитацию и сохранение производства, а не на ликвидацию цехов. И это положительно скажется на экономике, считают депутаты, так как предприятия будут продолжать работать, а значит, люди сохранят рабочие места. Основное внимание - судебному и досудебному финансовому оздоровлению. Участвовать в санации и сохранении платежеспособности будут местные органы власти, причем неважно, касается это гос- или частной компании.