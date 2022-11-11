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Антикризисная госполитика - депутаты поддержали законопроект "Об урегулировании неплатежеспособности"
Еще один шаг к антикризисному управлению на предприятиях. Депутаты поддержали проект закона "Об урегулировании неплатежеспособности". Акцент в нем сделан именно на реабилитацию и сохранение производства, а не на ликвидацию цехов. И это положительно скажется на экономике, считают депутаты, так как предприятия будут продолжать работать, а значит, люди сохранят рабочие места. Основное внимание - судебному и досудебному финансовому оздоровлению. Участвовать в санации и сохранении платежеспособности будут местные органы власти, причем неважно, касается это гос- или частной компании.
В законопроекте есть целый ряд защитных мер, направленных на сохранение производственных комплексов и обеспечение управляемости процессами в ходе урегулирования неплатежеспособности.
Фото:pixabay.com
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