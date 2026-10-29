АПК, туризм и фармацевтика: Беларусь и Республика Алтай определили сферы сотрудничества
Республика Алтай заинтересована в белорусском опыте санаторно-курортного лечения. Как отметил Андрей Турчак на встрече в Совете Министров, Беларусь даже в непростые годы сохранила свои здравницы и смогла их приумножить.
Белорусские компетенции будут востребованы, поскольку сегодня есть запрос на развитие этого направления с акцентом на использование пантовой продукции.
Панты - молодые неокостеневшие рога оленей, они широко применяются в медицине, фармакологии и косметологии как мощное тонизирующее средство.
29 октября стороны обозначили готовность плотнее работать в сферах АПК, туризма, фармацевтики.