АПК, туризм и фармацевтика: Беларусь и Республика Алтай определили сферы сотрудничества

Республика Алтай заинтересована в белорусском опыте санаторно-курортного лечения. Как отметил Андрей Турчак на встрече в Совете Министров, Беларусь даже в непростые годы сохранила свои здравницы и смогла их приумножить.

Белорусские компетенции будут востребованы, поскольку сегодня есть запрос на развитие этого направления с акцентом на использование пантовой продукции.

Панты - молодые неокостеневшие рога оленей, они широко применяются в медицине, фармакологии и косметологии как мощное тонизирующее средство.

29 октября стороны обозначили готовность плотнее работать в сферах АПК, туризма, фармацевтики.