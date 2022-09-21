Аппараты совбезов Беларуси и РФ выработали механизмы противодействия вызовам и угрозам

Аппараты советов безопасности Беларуси и России выработали механизмы противодействия вызовам и угрозам. Об этом сообщил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович после состоявшейся сегодня в Москве встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и консультаций по линии аппаратов совбезов двух стран, сообщает БелТА.

"Обсужден широкий спектр вопросов, связанных прежде всего с безопасностью Союзного государства в условиях гибридных угроз, действий Запада по отношению к Российской Федерации и Республике Беларусь, - сказал Александр Вольфович. - Естественно, нас не могли не волновать вопросы, связанные с проведением специальной военной операции, с теми вызовами и угрозами, которые Запад через территорию Украины пытается довести до границ Союзного государства и той напряженной обстановкой, которая действительно складывается на границах Союзного государства. Нашими аппаратами выработан ряд механизмов противодействия этим вызовам и угрозам, потому что безопасность наших стран, наших граждан - это главная задача для руководителей стран, для советов безопасности".

По его словам, были рассмотрены также вопросы, связанные с биологической безопасностью. "Это новая угроза сегодня, она отражена, кстати, в проекте новой Концепции национальной безопасности, которая в ближайшее время будет доведена до членов Совета безопасности Беларуси и потом вынесена для утверждения на Всебелорусское народное собрание", - отметил госсекретарь.

Стороны обсудили также необходимость концептуализации документов стратегического планирования Союзного государства, в частности Концепции национальной безопасности Союзного государства. "Нужно освежать этот документ, потому что действующий документ 1999 года исходя из реалий современности требует внесения определенных изменений", - уточнил Александр Вольфович.

"Обсуждены другие механизмы работы и взаимодействия советов безопасности. Отмечено также высокое взаимодействие наших аппаратов, а также то, что достигнуто высокое взаимодействие по линии силовых ведомств двух стран - министерств обороны, КГБ и ФСБ, органов пограничной службы и других структур силового блока, нацеленных на решение вопросов, связанных с современными вызовами и угрозами в условиях беспрецедентного геополитического давления со стороны Запада в отношении Союзного государства", - подчеркнул госсекретарь.

"Консультации прошли конструктивно, на высоком уровне, так, как должны проходить консультации между двумя дружественными братскими странами", - добавил Александр Вольфович.