Аппараты совбезов Беларуси и России провели консультации по ключевым вопросам безопасности

По линии аппаратов советов безопасности Беларуси и России сегодня в Москве состоялись консультации по ключевым вопросам безопасности в условиях гибридного воздействия Запада против двух стран, сообщает БелТА.

Консультации прошли под руководством заместителя государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Неверовского и заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева.

Кроме того, сегодня в российской столице проходит рабочая встреча государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым.

"Подобные мероприятия проходят ежегодно, охватывают максимально широкую повестку в сфере безопасности и нацелены на всестороннее укрепление стратегического партнерства Беларуси и России", - отметили в госсекретариате Совета безопасности Беларуси.

В ходе состоявшихся мероприятий обсуждены ключевые вопросы безопасности Союзного государства в условиях гибридного воздействия Запада против Беларуси и России. "Стороны выразили обеспокоенность складывающейся ситуацией в восточноевропейском регионе в сфере обеспечения международной и региональной безопасности. Состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Украине. Особо отмечена важность поддержания высокой динамики взаимодействия в условиях продолжающегося украинского кризиса, поиска путей урегулирования конфликта", - проинформировали в госсекретариате.

"В рамках двусторонней повестки отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере биологической безопасности как по линии аппаратов советов безопасности, так и в межведомственном формате, - отметили в госсекретариате. - Подчеркнуто, что в 2020-2022 годах достигнут высокий уровень практического многопланового и разноуровневого военного и военно-технического партнерства, а также тесного взаимодействия между подразделениями правоохранительных органов и силовых структур двух стран в сфере противодействия современным вызовам и угрозам".

"Стороны подтвердили приверженность курсу дальнейшего углубления сотрудничества по различным направлениям обеспечения безопасности и общим подходам к решению проблемных вопросов международной и региональной повеcтки", - добавили в госсекретариате.