Армен Саркисян: "Минск - это бренд, который связан со стабильностью"

Мировое сообщество должно прислушаться к предложениям белорусской стороны по урегулированию конфликта в Украине. Такое мнение высказал председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер

О том, что Минск - это бренд, который связан со стабильностью, заявил Президент Армении. Армен Саркисян также затронул и тему двусторонних отношений. По мнению армянского лидера, Минск и Ереван могут серьезно нарастить товарооборот. Для этого у наших стран огромный потенциал.