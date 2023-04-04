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Из чего складываются инвестиционные рейтинги АСИ и чем они могут быть полезны белорусскому бизнесу
Генеральный директор российского Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева рассказала в "Актуальном интервью" телеканалу "Беларусь 1" о планах взаимодействия России и Беларуси.
Помимо поддержки проектов АСИ следит за инвестиционными рейтингами. Их ежегодно представляют руководству страны, субъектам Российской Федерации. Они в свою очередь оценивают инвестиционный потенциал регионов и потенциал, связанный с качеством жизни.
Там есть как статистические показатели, так и опросные. Но большая часть - опросные. Это тот предпринимательский опыт, опыт инвестора, который он получил, реализуя свой инвестиционный проект в том или ином регионе.
Критерии простые: временные, ресурсные затраты - подключение к инфраструктуре (вода, газ, теплоснабжение), получение разрешения на строительство.
Рейтинги позволяют упростить жизнь бизнесау. В разы сокращается количество необходимых документов. Также кратно сокращаются процедуры и сроки.
Как такие рейтинги могут быть применимы в Беларуси
Методология абсолютно открытая, пояснила глава АСИ. "Мы готовы делиться всем инструментарием, который используем. В принципе, любая страна, любой регион может адаптировать нашу методологию под вои задачи, - сказала Светла а Чупшева. - Но самое главное, что это абсолютно живой инструмент, который позволяет посмотреть на регион, на страны и соспоставить ее по таким же показателям с другими и принять управленческие решения".
А еще рейтинг определяет качество жизни. Там идет работа с населением и оценка таких факторов, как образование, медицина, безопасность, экология, возможности для самореализации.
Полную версию интервью со Светланой Чупшевой смотрите здесь.
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