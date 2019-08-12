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Аскар Бейсенбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Беларуси
Аскар Бейсенбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Беларуси и по совместительству постоянным представителем при Уставных органах СНГ. Соответствующий указ подписал казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев. До назначения на эту должность Аскар Бейсенбаев был депутатом сената парламента, руководил комитетом по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. На посту посла он сменит Ермухамета Ертысбаева, который был послом в Минске два года.
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