Аскар Бейсенбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Беларуси и по совместительству постоянным представителем при Уставных органах СНГ. Соответствующий указ подписал казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев. До назначения на эту должность Аскар Бейсенбаев был депутатом сената парламента, руководил комитетом по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. На посту посла он сменит Ермухамета Ертысбаева, который был послом в Минске два года.