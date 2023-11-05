Стараемся всегда идти в ногу со временем или (как сейчас) ехать. А все со словом "электро" сегодня в тренде.

И хоть сезон электросамокатов завершается, все, что с этим связано, с нами надолго. Чтобы получать больше электроэнергии чистой и более дешевой, Беларусь поставила на службу мирный атом.

Атомная сила для белорусской энергетики и экономики. Произошло поистине эпохальное событие - отныне два блока Белорусской АЭС в деле. Символический паспорт грандиозного объекта глава Росатома передал нашему Президенту. Официально строительство Белорусской АЭС завершено, станция принята в эксплуатацию.

Отныне мы в строю передовых держав: реализовали самый масштабный стратегический проект в истории суверенной Беларуси. Историческое событие и настоящий подарок для страны к исторической дате - 7 Ноября. Это и укрепление энергетической безопасности, и сильный импульс для самых разных сфер – от науки до промышленности.

Но в первую очередь электроэнергия должна быть на благо простых людей. А в масштабах страны без стабильного источника энергии далеко не уедешь. Наталья Бреус продолжит.

Сергей и Юля пошли по стопам родителей, которые всю жизнь трудились на атомных станциях. Он из России, она из Украины, а свое счастье строят в белорусском Островце. Приехав сюда, стали многодетными родителями. Шутят, свела атомная энергетика. Он замначальника реакторного цеха. Она отвечает за кадры. Друг за дружку и в жизни, и на работе горой.

Мы ехали не то чтобы построиться и уехать, а с тем, что мы здесь останемся работать. Приехали первыми на чистое поле, проводили агитационную работу среди населения, тогда еще в городском поселке Островце, говорили, что не только строим, но и останемся тут жить. А почему остались – очень понравилось, теплый прием, много появилось друзей. Сергей Горин, замначальника реакторного цеха БелАЭС

Кто хоть раз начинал жизнь на новом месте да и вообще что-то грандиозное с нуля, понимает, как это непросто.

Непросто было в Беларуси строить свою атомную станцию. Тогда, когда вставали на ноги после развала Союза со всем шлейфом проблем, в том числе и чернобыльских.

Но Александром Лукашенко было принято волевое решение – станции быть. Под градом упреков, страхов, опасений, конкуренции возводили два энергоблока. Россияне помогали с мегапроектом технологиями, строителями, дешевым кредитом.

А сегодня скажут - белорусы ворвались в атомную элиту.

Белорусская АЭС уже работает на экономику. Можем не импортировать электроэнергию, есть своя, экономить голубое топливо, а это уже полмиллиарда долларов, получаем важный экологический бонус - сокращаем выброс парниковых газов. Но главное, этим Президент нон-стоп напрягал Росатом - строить безопасную атомную станцию. Это всегда был и есть вопрос номер один.

Мы всегда открыты, у нас очень хорошее тесное взаимодействие с Международным агентством атомной энергетики. Скажу, мы выполнили все рекомендованные миссии в рамках строительства объекта, даже провели стресс-тесты, те рекомендации, которые давали, выполнены. Плюс в рамках миссий было отмечено много положительных наработок, т.е. те направления от МАГАТЭ, которые можно использовать и рекомендовать тем странам, которые будут сооружать свои атомные энергоблоки, атомные станции. В дальнейшем у нас взаимоотношения будут продолжаться и очередная миссия МАГАТЭ запланирована на 2025 год. Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси

Кстати, прогноз МАГАТЭ - к 2050-му мощность АЭС в мире вырастет по меньшей мере на четверть. Все больше стран обращаются к чистому и надежному источнику энергии. Это безопасность и развитие. Пандемия, геополитическая турбулентность, санкционная политика и конфликт в Украине напрягли энергетический рынок. Атомная энергия помогает избежать шоков. Но начинать надо было как мы еще вчера, поэтому сегодня рассуждаем не о шоках, а о технологическом суверенитете.

Спрос на атомную энергию в мире будет только расти. Война и энергетический кризис заставили ярых европейских критиков задуматься о своей энергостратегии. Польша собирается строить три АЭС, в Литве присматриваются к малым модульным атомным энергоблокам. С десяток стран ЕС даже призывают создать промышленный альянс для заинтересованных в таких малых реакторах. И это те, кто вчера громче всех критиковал Беларусь и пытался ставить палки в колеса.

Президенту также был задан вопрос относительно ноты литовской стороны в связи с вводом в эксплуатацию второго энергоблока.

“Это бешеные прислали ноту. Народ Литвы никакого отношения к этим бешеным не имеет. Поверьте, я знаю, что там происходит. Там верхушка живет сама по себе. Знаю даже дедушек и родителей тех, кто сегодня руководит Литвой”, - сказал Александр Лукашенко.

Он напомнил, что в свое время приглашал специалистов с закрытой в Литве Игналинской АЭС приезжать в Беларусь, предлагал сотрудничество без камня за пазухой. “Но они (власти Литвы - прим. ред.) по команде определенных людей из-за океана строили иную политику, – отметил Президент. - Это уже не первая нота. Пусть шлют. У нас места в унитазах хватает. Поэтому пускай присылают”.

Александр Лукашенко подчеркнул, что процесс строительства БелАЭС был абсолютно открытым, что подтверждало и МАГАТЭ. В том числе приглашали зарубежных журналистов.

“Не хотят - как хотят. Мы особо на эту тему не паримся”, – резюмировал белорусский лидер.

Атомная станция - не просто гигантский "энерджайзер". Это сплав технологий и интеллекта. Здесь работают высококлассные уникальные кадры. Не то что за минуту, за день не расскажешь о системе подготовке персонала - атомщик учится всю жизнь!

Атомоная отрасль молодая - молодежь чувствует перспективу и стремится сюда попасть - смотрим на нашу соседку, Российскую федерацию, смотрим на мировую атомную энергетику, и видим, что за атомной энергетикой будущее. Евгений Ботько, замначальника производственно-технического отдела БелАЭС

В Республике Беларусь создана отрасль, перевернута новая страница технологического ландшафта страны. И кадры, и компетенции - задел на будущее - сегодня в Беларуси носят более современный и конкурентоспособный характер. Алексей Лихачев, гендиректор Госкорпорации "Росатом"

С атомной скоростью меняется сам Островец. Вчера небольшой приграничный город, сегодня важная технологическая точка на карте страны и место для жизни. Все для людей - растут зарплаты, дома, инфраструктура, социальные объекты. Местную больницу получилось сделать показательной и опорной для региона.

Выполняются высоко технологические операции, выполняются сложные обследования, что в целом влияет на качество и доступность медицинской помощи. И пациенты здесь, в нашем регионе, могут получить высококвалифицированную помощь, не требуется направление или госпитализация в крупные республиканские центры. Владимир Можейко, главврач Островецкой центральной районной клинической больницы

Общаясь с теми, кто живет в Островце, работает на станции и не только, Президент поздравит с наступающим праздником и вспомнит историю вопроса - как под будущую АЭС подбирали площадку. Помимо технических аспектов, глобальный замысел тоже был.

Глава государства заявил, что строительство БелАЭС в том числе помогло "вдохнуть жизнь в этот северо-западный край".

Строительство АЭС подстегнуло науку и промышленность. Беларусь постепенно переходит на "элеткрорельсы".

Стимулирующие тарифы для предприятий и людей уже работают. Спрос на элеткротопление такой, что приходится поднажать с модернизацией сетей. Плюс электротранспорт. По общественному Жлобин и Жодино готовятся перейти на электро. В общем, самая настоящая "электрореволюция" у нас в разгаре. Мысли о второй АЭС витают в воздухе.

Озвучил глава государства и конкретные цифры насчет сэкономленных при строительстве средств. "Они нам дали очень выгодный кредит. Позавчера с Путиным разговаривал: из $10,5 млрд, которые они нам выделили, мы использовали всего $6 млрд. По-хозяйски. За оставшиеся деньги мы, в принципе, почти два блока можем построить, - сказал Президент. - Поэтому источник финансирования может быть и этот - сэкономленные деньги".

Как бы ни было сложно, Президент продвигает, казалось бы, неподъемные, но нужные высокотехнологичные проекты - от космоса до земли. БНБК, АЭС - из их числа. Лукашенко благодарен, что люди не поддались на призывы и хайп гореполиткиов, а, по сути, врагов - закрыть атомную станцию на радость конкурентам и завистникам. Уверен, и соседи еще одумаются.

"Я в этом абсолютно не сомневаюсь. И Литва - мы восстановим отношения, и Польша - они никуда не денутся. Основной принцип - соседи не могут жить плохо. Я всегда говорю: соседи от Бога, их не выбирают, - сказал Александр Лукашенко. - Бывают разногласия, ссоры и так далее - это преходящее время. Придут времена, когда мы будем жить с ними так, как это было всегда, и в советские времена…"

Глава государства подчеркнул, что в сложившейся ситуации между странами Беларусь не виновата, хотя со стороны Литвы, например, звучали разного рода претензии, недовольство. В частности, строительством Белорусской АЭС. "Я им тогда говорил: литовцы, одумайтесь, мы все равно построим эту станцию. Ни американцы, ни европейцы, никто не помешает нам построить. Мы принимаем решение, что нам делать на нашей земле. И мы ее построили", - напомнил Александр Лукашенко.

Более того, Беларусь и тогда, и сейчас выражала готовность принимать на работу на АЭС специалистов из Литвы, поставлять туда электроэнергию. "Я по-человечески им предлагал. Но вы правы, там же не они управляют страной", - заметил Президент.

В вопросы мировой повестки Александр Лукашенко сегодня погружен как никогда. Но это не меняет скорости реакции на, казалось бы, локальные проблемы, как было с минскими дольщиками из TikToka, которых Президент услышал. Слышать людей должны чиновники всех рангов.

Тем не менее, на всю информацию о тех или иных проблемных моментах реагируют и тщательно разбираются. В том числе во многие вопросы вникает и лично Александр Лукашенко. Он объяснил, почему считает это важным для себя. Дело в том, что еще с момента первых своих выборов, когда граждане поверили в него и в определенной степени рискнули проголосовать за молодого Президента, он помнит, что не должен подвести людей. В том числе поэтому всегда жестко спрашивает и за ситуацию в ценообразовании, и по многим другим возникающим проблемным вопросам.