Недавний инцидент с передачей белорусскими спецслужбами информации о готовящемся теракте на территории Польши вызвал широкий резонанс в информационном поле. В центре обсуждения оказался вопрос: является ли этот шаг искренним стремлением предотвратить трагедию или же попыткой дестабилизировать ситуацию у западного соседа? Ситуацию прокомментировал председатель правления Белорусского общества "Знание" Алексей Авдонин в "Актуальном интервью".

Информация как инструмент мира

Гражданин Беларуси, имея проблемы с законом на родине, угрожал расправой бывшей возлюбленной и ее детям в Польше. Получив информацию о возможном нападении, Минск предупредил Варшаву, чтобы предотвратить преступление. Это событие разделило общественность на два лагеря: одни увидели в нем быструю работу белорусских спецслужб, другие - попытку "растрясти" поляков.

Алексей Авдонин назвал данный шаг официального Минска "мирным жестом", направленным на улучшение двусторонних отношений. Он подчеркнул, что позиция Беларуси всегда заключалась в призыве к добрососедству и отказу от эскалации.

"Такой шаг официального Минска по передаче оперативной информации и предотвращении трагедии, на мой взгляд, считается очень мирным жестом, ориентированным на то, чтобы и дальше улучшать отношения между нашими двумя странами", - заявил эксперт.

По его словам, если бы Беларусь действительно была заинтересована в конфликте, информация была бы скрыта, что позволило бы обвинить в трагедии польское руководство и спецслужбы. Однако этого не произошло, что доказывает отсутствие враждебных намерений. Важным аспектом стало и то, что польские коллеги восприняли сигнал серьезно, что подтверждает наличие рабочего диалога между спецслужбами.

"Это говорит только об одном: мы понимаем друг друга, слышим, слушаем друг друга, мы как соседи. В действительности нам есть куда дальше развиваться", - отметил Алексей Авдонин.

Третьи силы и суверенитет Польши

Подобное взаимодействие демонстрирует: для урегулирования вопросов между странами не требуются посредники из Лондона, Парижа, Берлина или Вашингтона. Эксперт подчеркнул, что Минск выступает за выстраивание отношений напрямую, переходя от контактов спецслужб к сферам политики, экономики и торговли.

quote Нам в наших отношениях не нужны третьи силы. Мы сами можем договариваться спокойно и выстраивать отношения. Алексей Авдонин

Эксперт также обратил внимание на внутриполитическую борьбу в Польше между президентом и премьер-министром. Несмотря на возможные спекуляции на эту тему, для Беларуси важен лишь один исход этого противостояния - перезагрузка польского общества и осознание им собственной независимости от внешнего влияния НАТО и Евросоюза.

"Они сами должны определять свою политику не в рамках НАТО, Евросоюза, а ориентироваться на то, чтобы их, поляков, не толкнули на вооруженный конфликт, как это сделали с украинцами", - подчеркнул глава общества "Знание".

Он добавил, что польское общество ждет прагматичной экономической политики, которая невозможна без открытия границ и переформатирования отношений с восточными соседями, обладающими мощными ресурсами и рынками.

Экономическая природа бытовой агрессии

Вопрос о росте бытовой агрессии в Польше по отношению к мигрантам, включая белорусов и украинцев, также был рассмотрен с экономической точки зрения. Участившиеся случаи нападений и ксенофобии вызваны не столько личной неприязнью, сколько тяжелой экономической ситуацией внутри страны.

"Мы четко понимаем, что этот негатив накопился только из-за одной ключевой причины - это экономическая. То есть поляки работают, а их деньги (налогоплательщиков) идут на поддержку беженцев, мигрантов", - объяснил Алексей Авдонин.

Инфляция, рост безработицы и обвал экономики из-за решений предыдущего руководства Польши по эскалации с Россией привели к внутреннему негодованию. В такой ситуации поиск виновных естественным образом переносится на приезжих, которые воспринимаются как инородное тело.

Эксперт отметил, что Беларусь не заинтересована в дестабилизации польского общества, так как видит в этом прямую угрозу и для себя.

В заключение было подчеркнуто, что стабильность и мир в соседней стране отвечают интересам самого Минска, а передача оперативной информации является практическим шагом, который может запустить механизм "оттепели" в двусторонних отношениях.

Фото: БЕЛТА