По-факту же "красные линии" пересечены и операция по демилитаризации в Украине - мера вынужденная. Почему Минск вновь выступает посредником в борьбе за мир и о чем Президент Беларуси предупреждал журналистов и политиков? Авторский комментарий Марии Петрашко (видео).