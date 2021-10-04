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Авторский комментарий по следам нашумевшего интервью у Марии Петрашко

Кризисные события в Европе и США не очень-то привлекают местных журналистов. Все внимание западной пропаганды направлено на создание инфошума и флера проблем вокруг таких стран, как Беларусь. Интервью журналиста американского CNN Мэттью Чанса с Президентом Республики Беларусь - это большой шанс и удача для любого профессионала. Возможность задать любой вопрос политику, уже вошедшему в историю. Но вместо этого мистер Чанс привез набор фейков. Авторский комментарий по следам нашумевшего интервью у Марии Петрашко (видео).

Телеверсию интервью Президента А. Г. Лукашенко американской компании CNN смотрите

здесь.

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