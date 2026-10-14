Баку готовится к VII саммиту Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. По поручению Президента Беларуси участие в нем примет председатель Палаты представителей Беларуси. Игорь Сергеенко находится в Азербайджане с рабочим визитом.

Сегодня спикер посетил ряд объектов. Один из них - Карабахский университет. Вуз совсем молодой, но уже закрепил за собой статус одной из самых престижных научно-образовательных площадок Азербайджана.

Шахин Байрамов, ректор Карабахского университета:

"Мы надеемся, что это будет очень современный вуз. Мы получаем очень серьезную поддержку от государства, и в наших планах в международных отношениях имеются приоритеты. Мы будем выстраивать конкретные отношения с белорусскими вузами".

Игорь Сергеенко посетил также Агдамский район, где разворачивается масштабная стройка умного агрогородка более чем на 400 жилых домов с детским садом, школой и агрокомплексом.

Своим опытом делятся белорусские специалисты. Проект - результат договоренностей президентов Беларуси и Азербайджана.

На площадке Агдамского промышленного парка разговор шел о реализации совместных проектов.

Мамед Насиров, гендиректор Бакинского машиностроительного предприятия:

"Параллельно с Могилевлифтмашем мы разрабатываем концепцию, ведем общение с компанией, госконцерном "Атлант". Это возможная локализация производства бытовой техники в Азербайджане с последующим использованием этого товара на локальном рынке, а также экспорт в другие страны".

Игорь Сергеенко побывал и в самом сердце Карабаха. Гостя из Беларуси встречала культурная столица Азербайджана, легендарный город-крепость Шуша.