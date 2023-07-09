Баку стал площадкой для встречи министров 120 государств Движения неприсоединения

В Азербайджане прошла министерская встреча Движения неприсоединения. Да, название организации для многих - это сразу же отсылка к истории: холодная война, Корея, Вьетнам, однако NAM - международное название - в последние годы набирает все больше веса. И понятно почему: 120 стран, еще 18 наблюдателей.

Две трети от всего ООН, и больше половины населения. Этих цифр достаточно, чтобы понять, что недовольных политикой Запада огромное количество. О чем говорили министры иностранных дел в Баку, расскажет Алексей Волков.

120 глав делегаций, два дня интенсивных переговоров и общая идея "борьбы с неоколониализмом". Официально мероприятие называется "Министерская встреча координационного бюро стран Движения неприсоединения". По факту - это громкий крик о том, что 55 % населения планеты устали.





Ильхам Алиев, президент Азербайджана: Азербайджан очень обеспокоен растущей тенденцией к неоколониализму. Движение неприсоединения, созданное в результате процесса деколонизации, должно решительно бороться с этим позорным наследием прошлого и способствовать его полному искоренению.

Одной из стран, которая все еще продолжает политику неоколониализма, является Франция. Управляемые Францией за пределами Европы территории являются отвратительными остатками французской колониальной империи.Франция должна извиниться за свое колониальное прошлоеи акты геноцида.

Своей цели Алиев добился: "Баку пошел в атаку на Париж" - самый аккуратный заголовок в западных СМИ. Ведь все в зале понимали: удар по Франции… достал афтершоками Великобританию и США. Если раньше страны NAM - это про "сидеть тихо и не высовываться", то сегодня… тренды дуют в другую сторону.

Иван Хиль Пинто, министр иностранных дел Венесуэлы: Основная угроза для стран нашего движения - это однополярный мир. Желание колониальных держав, как и США, захватить другие государства. И поэтому Беларусь и Венесуэла выступают против империализма, который является угрозой для всего человечества.

Кстати, Беларусь - единственная страна из Европы. Во-первых, отрадно, что нашу позицию слушают и говорят: "Как же вы были правы".





Фейсал Аль-Микдад, министр иностранных дел Сирии: Президент Лукашенко неоднократно поднимал эту проблему, и поддерживаем его взгляды и позицию Беларуси. Президент Лукашенко показал, что можно успешно противостоять Западу в их гибридной войне против Беларуси и России. А вообще они против всех стран, кто отказывается поддерживать доминирование Запада и его колониальную политику.

А во-вторых, поддерживают наши инициативы: в итоговую декларацию вошли сразу несколько предложений Минска: мы против дискриминации спортсменов "по флагу", осуждаем вмешательство в дела независимых стран, и конечно, выступаем за мир.





Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси: Эта организация объединяет страны, которые продвигают миролюбивую повестку дня, которые нацелены на созидание и развитие и прилагают усилия, чтобы правопорядок стал более справедливым и доступным для всех без исключения стран не только в части безопасности, но и в части реализации экономических, социальных прав. С решением вопросов, связанных с продовольственной безопасностью.

Без ложной скромности стоит сказать, что визит в Баку - победа белорусской дипломатии - без малого 15 встреч за два дня! Саудовская Аравия, Иран, Венесуэла, и даже ЮАР.

Элвин Ботес, замминистра по международным отношениям и сотрудничеству ЮАР: Нашим странам нужно сохранять холодную голову, когда сверхдержавы конфликтуют между собой, как пример, конфликт в Украине. Поэтому Движение неприсоединения сегодня снова актуально. Мы говорим о важности мира, дипломатии, мы хотим, чтобы принципы и взгляды Африки услышали. Мы поддерживаем любые переговоры по разрешению конфликта в Украине.