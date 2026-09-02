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Банк развития, единая валюта и Научный фонд: какие инициативы ШОС изменят карту Евразии

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Бишкекский саммит Шанхайской организации сотрудничества, приуроченный к 25-летию организации, запомнился не только геополитической повесткой, но и конкретными экономическими инициативами. О том, какие проекты могут изменить логистику и финансовые потоки Евразии, рассказала заведующая кафедрой экономического факультета БГУ Екатерина Господарик.

Банк развития: механизм для "длинных денег"

Одним из ключевых вопросов стало учреждение Банка развития ШОС. Инициатива, поддержанная лидерами стран, в том числе Президентом Беларуси Александром Лукашенко, рассматривается как логичное продолжение многолетней работы по созданию прочного фундамента сотрудничества.

В ходе обсуждения подчеркивалось, что экономика лежит в основе любых интеграционных процессов, а для ее роста необходимы "длинные деньги" - ресурсы, позволяющие финансировать долгосрочные инфраструктурные и трансграничные проекты. При этом обязательным условием является участие нескольких государств-членов, что делает проекты по-настоящему коллективными.

Отвечая на вопрос о принципах работы будущей структуры, эксперт пояснила: это не просто "общий фонд", куда страны скидывают средства. Механизм предполагает тщательную оценку экономической эффективности, а главной сложностью на старте является разница в масштабе экономик участников. Крупнейшая экономика Китая и экономики Беларуси, Узбекистана или Казахстана требуют выработки четкого баланса: как при внесении капитала, так и при распределении веса голосов при принятии решений.

"На сегодняшний день пока еще не определен уставный фонд, - отметила Екатерина Господарик. - Должен быть баланс между вносимым капиталом и той частью, какой вес будет в итоге иметь каждая страна".

заведующая кафедрой экономического факультета БГУ

Несмотря на организационные вопросы, эксперты сходятся во мнении, что до 2035 года, согласно утвержденному плану ШОС, банк не только начнет работу, но и станет одним из ключевых институтов объединения. Впрочем, в текущей динамичной обстановке многие участники призывают смотреть уже на 2050-е годы, планируя интеграцию на десятилетия вперед.

Вопрос валют: от доллара к цифровым платформам

Вечной, но крайне актуальной темой остается переход на расчеты в национальных валютах. В кулуарах и во время выступлений звучали мысли о создании единой цифровой валюты ШОС. Однако, как было отмечено, доллар пока остается универсальным измерителем для сравнительной статистики (ВВП, товарооборот), и отказываться от него как от эталона сравнения в ближайшее время не придется.

Однако параллельная система расчетов в нацвалютах уже набирает обороты. Главный аргумент в ее пользу - экономия бизнеса. При оплате в долларах компаниям приходится сначала зарабатывать эту валюту на внешних рынках, а затем тратить ее на конвертацию, что ведет к прямым потерям.

"В рамках Шанхайской организации сотрудничества было бы удобнее рассчитываться в национальных валютах, - пояснила экономист. - Если мы торгуем с Китаем - расчет в юанях, с Россией - в российском рубле, с Казахстаном - в тенге".

заведующая кафедрой экономического факультета БГУ и корреспондент

Создание Банка развития, по задумке, должно ускорить этот процесс. Он станет той площадкой, где появятся цифровые механизмы и платформы, позволяющие проводить быстрые и удобные межстрановые расчеты без лишних посредников.

Научный фонд и логистика: новые горизонты

Символично, что 1 сентября на саммите прозвучало предложение о создании Научного фонда ШОС. Данная инициатива не имеет аналогов по банковской схеме, но работает на схожих принципах - объединение ресурсов для совместных разработок.

Речь идет не только о фундаментальной науке, но и о прикладных сферах: биотехнологиях, медицине, образовании. Каждая страна-участник имеет свои прорывные технологии, а совместная работа дает доступ к чужим наработкам и свежий взгляд на общие проблемы.

"Когда мы развиваемся совместно, мы получаем не только новый взгляд на вещи, но и доступ к другим технологиям, которые мы тоже можем использовать", - подчеркнула заведующая кафедрой.

Логистический блок также стал одним из главных на саммите. Подписанный документ о сотрудничестве на пятилетку направлен на устранение барьеров и упрощение доступа к портам. В условиях нестабильности в традиционных транспортных коридорах (как, например, в зоне Ормузского пролива) вопрос альтернативных путей становится крайне важным.

Да, бюрократические и законодательные различия между странами сохраняются, и каждое государство стремится адаптировать общие правила под свой рынок. Однако, как заметила эксперт, разноплановость экономик не мешает диалогу. Парадокс интеграции в том, что даже имея разные "весовые категории", страны ШОС способны разговаривать на равных и решать проблемы сообща, превращая разнообразие из препятствия в точку роста.

Разделы:

ПолитикаЭкономика

Теги:

саммит ШОСКыргызстан
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