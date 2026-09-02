Банк развития, единая валюта и Научный фонд: какие инициативы ШОС изменят карту Евразии

Краткий пересказ от ИИ

Бишкекский саммит Шанхайской организации сотрудничества, приуроченный к 25-летию организации, запомнился не только геополитической повесткой, но и конкретными экономическими инициативами. О том, какие проекты могут изменить логистику и финансовые потоки Евразии, рассказала заведующая кафедрой экономического факультета БГУ Екатерина Господарик.

Банк развития: механизм для "длинных денег"

Одним из ключевых вопросов стало учреждение Банка развития ШОС. Инициатива, поддержанная лидерами стран, в том числе Президентом Беларуси Александром Лукашенко, рассматривается как логичное продолжение многолетней работы по созданию прочного фундамента сотрудничества.

В ходе обсуждения подчеркивалось, что экономика лежит в основе любых интеграционных процессов, а для ее роста необходимы "длинные деньги" - ресурсы, позволяющие финансировать долгосрочные инфраструктурные и трансграничные проекты. При этом обязательным условием является участие нескольких государств-членов, что делает проекты по-настоящему коллективными.

Отвечая на вопрос о принципах работы будущей структуры, эксперт пояснила: это не просто "общий фонд", куда страны скидывают средства. Механизм предполагает тщательную оценку экономической эффективности, а главной сложностью на старте является разница в масштабе экономик участников. Крупнейшая экономика Китая и экономики Беларуси, Узбекистана или Казахстана требуют выработки четкого баланса: как при внесении капитала, так и при распределении веса голосов при принятии решений.

"На сегодняшний день пока еще не определен уставный фонд, - отметила Екатерина Господарик. - Должен быть баланс между вносимым капиталом и той частью, какой вес будет в итоге иметь каждая страна".

Несмотря на организационные вопросы, эксперты сходятся во мнении, что до 2035 года, согласно утвержденному плану ШОС, банк не только начнет работу, но и станет одним из ключевых институтов объединения. Впрочем, в текущей динамичной обстановке многие участники призывают смотреть уже на 2050-е годы, планируя интеграцию на десятилетия вперед.

Вопрос валют: от доллара к цифровым платформам

Вечной, но крайне актуальной темой остается переход на расчеты в национальных валютах. В кулуарах и во время выступлений звучали мысли о создании единой цифровой валюты ШОС. Однако, как было отмечено, доллар пока остается универсальным измерителем для сравнительной статистики (ВВП, товарооборот), и отказываться от него как от эталона сравнения в ближайшее время не придется.

Однако параллельная система расчетов в нацвалютах уже набирает обороты. Главный аргумент в ее пользу - экономия бизнеса. При оплате в долларах компаниям приходится сначала зарабатывать эту валюту на внешних рынках, а затем тратить ее на конвертацию, что ведет к прямым потерям.

"В рамках Шанхайской организации сотрудничества было бы удобнее рассчитываться в национальных валютах, - пояснила экономист. - Если мы торгуем с Китаем - расчет в юанях, с Россией - в российском рубле, с Казахстаном - в тенге".

Создание Банка развития, по задумке, должно ускорить этот процесс. Он станет той площадкой, где появятся цифровые механизмы и платформы, позволяющие проводить быстрые и удобные межстрановые расчеты без лишних посредников.

Научный фонд и логистика: новые горизонты

Символично, что 1 сентября на саммите прозвучало предложение о создании Научного фонда ШОС. Данная инициатива не имеет аналогов по банковской схеме, но работает на схожих принципах - объединение ресурсов для совместных разработок.

Речь идет не только о фундаментальной науке, но и о прикладных сферах: биотехнологиях, медицине, образовании. Каждая страна-участник имеет свои прорывные технологии, а совместная работа дает доступ к чужим наработкам и свежий взгляд на общие проблемы.

"Когда мы развиваемся совместно, мы получаем не только новый взгляд на вещи, но и доступ к другим технологиям, которые мы тоже можем использовать", - подчеркнула заведующая кафедрой.

Логистический блок также стал одним из главных на саммите. Подписанный документ о сотрудничестве на пятилетку направлен на устранение барьеров и упрощение доступа к портам. В условиях нестабильности в традиционных транспортных коридорах (как, например, в зоне Ормузского пролива) вопрос альтернативных путей становится крайне важным.

Да, бюрократические и законодательные различия между странами сохраняются, и каждое государство стремится адаптировать общие правила под свой рынок. Однако, как заметила эксперт, разноплановость экономик не мешает диалогу. Парадокс интеграции в том, что даже имея разные "весовые категории", страны ШОС способны разговаривать на равных и решать проблемы сообща, превращая разнообразие из препятствия в точку роста.