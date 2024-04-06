3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Байден разоряет США? Какие финансовые махинации проводит американское правительство - комментарий Марии Петрашко
Президентская гонка в США бьет рекорды по затратам. За один вечер Джо Байден собрал 25 млн долларов со спонсоров. Но простые американцы активность не оценили - более 85 % опрошенных убеждены, что стоимость предвыборных кампаний затрудняет баллотирование по-настоящему народных кандидатов. Тем временем некоторые СМИ задались вопросом, как экономика США погрязла в небывалой инфляции, а политические элиты при этом обогатились? О махинациях команды Байдена авторский комментарий Марии Петрашко.
Сделаем Америку снова великой - обещал Байден в предвыборной гонке за свой нынешний президентский пост. Только под "Америкой" он, видимо, подразумевал свой клан. И это сейчас не только об информации западных СМИ о связях правящих элит США с военно-промышленным комплексом. Да, акции ВПК США после начала СВО взлетели. Да, пишут об откатах военпрома правящим элитам. Но как же это могли допустить в цитадели демократии, как же система сдержек и противовесов? Тем более в Штатах есть еще на чем заработать. Например, на глобальных финансовых махинациях.
Прямо как с войнами и цветными революциями по всему миру. Организовали и снесли чужими руками неугодное себе правительство, например, Каддафи и обокрали богатую Ливию.
Теперь американские корпорации распоряжаются ее природными ресурсами, а простой народ беднеет. Но американским элитам, видимо, мало - грабить нужно не только весь мир, но и свой же народ? Со времен мирового финансового кризиса 2008-го прошло 16 лет. И за это время чиновники Федерального резерва США много раз предлагали властям отказаться от принятых чрезвычайных мер, но деловые элиты с Уолл-Стрит сразу же протестовали. Что за чрезвычайные меры? Опустить процентные ставки до предела и печатать деньги. Быть может, это спасло бы экономику США, но за 16 лет беспорядочной работы печатного станка инфляция так выросла, что уж даже крупных американских бизнесменов беспокоит.
Забавно, что зарабатывают самые состоятельные люди мира даже на фан-встречах: Байден, Обама и Билл Клинтон собрались на мероприятии для привлечения финансирования избирательной кампании Джо Байдена. Самый дешевый билет на это мероприятие - 225 долларов. Пожертвовавшие 100 тыс. долларов могли сфоткаться с президентами. А за 250 тысяч баксов можно было даже принять участие в приеме в рамках собрания. Это еще что! За полмилиона долларов можно было попасть на встречу "в узком кругу" с действующим президентом США, а значит порешать свои вопросики. Что там по борьбе с коррупцией? Кстати, за тот вечер в Нью-Йорке Байден собрал рекордную сумму - 25 млн долларов.
Д - демократия и прозрачность. Вот уж у кого Блиновской и прочим инфоцыганам поучиться. Но, кажется, американцы о чем-то догадываются.
Конечно, Байден ведь не скажет: ребят, сорян, мы, конечно, заставили закупить у нас кучу оружия, обогатив военно-промышленный комплекс США; мы, конечно, выкупили черноземные украинские земли и продали "украинское" уже американское зерно по дешевке, но разорить Россию и пользоваться ее ресурсами за бесценок не получилось. Не оправдались траты на несколько сотен миллиардов, ну что поделать. Конечно, Байден так не скажет. Он придумает новые сказки о российской угрозе, оправдывая траты госбюджета на НАТО, Украину и прочие военные кампании. И вряд ли смена власти клановых элит в США возможна, едва ли Билл Клинтон и Обама придут на ужин к другим кандидатам. Едва ли другой кандидат соберет 25 млн долларов за вечер, ведь даже у Дональда Трампа сейчас финансовый тыл избирательной кампании куда беднее.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Беляев: Байден с его администрацией совершили очень много зла для Европы
Трамп не будет переживать ни за Беларусь, ни за Россию, ни за страны Европы - Беляев
Протестующие в Абхазии составили списки групп для обороны захваченных зданий
Представители абхазской оппозиции создали координационный совет для переговоров с властями
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе