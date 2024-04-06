Байден разоряет США? Какие финансовые махинации проводит американское правительство - комментарий Марии Петрашко

Президентская гонка в США бьет рекорды по затратам. За один вечер Джо Байден собрал 25 млн долларов со спонсоров. Но простые американцы активность не оценили - более 85 % опрошенных убеждены, что стоимость предвыборных кампаний затрудняет баллотирование по-настоящему народных кандидатов. Тем временем некоторые СМИ задались вопросом, как экономика США погрязла в небывалой инфляции, а политические элиты при этом обогатились? О махинациях команды Байдена авторский комментарий Марии Петрашко.

Сделаем Америку снова великой - обещал Байден в предвыборной гонке за свой нынешний президентский пост. Только под "Америкой" он, видимо, подразумевал свой клан. И это сейчас не только об информации западных СМИ о связях правящих элит США с военно-промышленным комплексом. Да, акции ВПК США после начала СВО взлетели. Да, пишут об откатах военпрома правящим элитам. Но как же это могли допустить в цитадели демократии, как же система сдержек и противовесов? Тем более в Штатах есть еще на чем заработать. Например, на глобальных финансовых махинациях.





Прямо как с войнами и цветными революциями по всему миру. Организовали и снесли чужими руками неугодное себе правительство, например, Каддафи и обокрали богатую Ливию.

Теперь американские корпорации распоряжаются ее природными ресурсами, а простой народ беднеет. Но американским элитам, видимо, мало - грабить нужно не только весь мир, но и свой же народ? Со времен мирового финансового кризиса 2008-го прошло 16 лет. И за это время чиновники Федерального резерва США много раз предлагали властям отказаться от принятых чрезвычайных мер, но деловые элиты с Уолл-Стрит сразу же протестовали. Что за чрезвычайные меры? Опустить процентные ставки до предела и печатать деньги. Быть может, это спасло бы экономику США, но за 16 лет беспорядочной работы печатного станка инфляция так выросла, что уж даже крупных американских бизнесменов беспокоит.





Забавно, что зарабатывают самые состоятельные люди мира даже на фан-встречах: Байден, Обама и Билл Клинтон собрались на мероприятии для привлечения финансирования избирательной кампании Джо Байдена. Самый дешевый билет на это мероприятие - 225 долларов. Пожертвовавшие 100 тыс. долларов могли сфоткаться с президентами. А за 250 тысяч баксов можно было даже принять участие в приеме в рамках собрания. Это еще что! За полмилиона долларов можно было попасть на встречу "в узком кругу" с действующим президентом США, а значит порешать свои вопросики. Что там по борьбе с коррупцией? Кстати, за тот вечер в Нью-Йорке Байден собрал рекордную сумму - 25 млн долларов.





Д - демократия и прозрачность. Вот уж у кого Блиновской и прочим инфоцыганам поучиться. Но, кажется, американцы о чем-то догадываются.







