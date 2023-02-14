Пока Запад стягивает к Украине не только военные ресурсы, но и всевозможные финансовые. Беглые из Беларуси пытаются вырвать хоть цент западной помощи. Ради этого приходится не просто врать, а врать на грани шизофрении. В закрытых zoom-конференциях они говорят о своих провалах. А в интервью зарубежным СМИ и в "Твиттере" сочиняют новую реальность. Диагноз или агония беглых - вердикт в расследовании Марии Петрашко .

Угу…Что-то я не припомню, чтобы белорусская армия шла на Киев, да еще и развернулась, увидев нескольких Тиханят! Составы с техникой никто не блокировал, как Вы себе это представляете? Что это за отряд Карениных такой. Света, Ваш вдохновитель Арестович, что ли? Вы забираете у него всю славу по количеству бредовых заявлений. Наш Президент чуть ли не каждый день весь год повторяет: белорусская армия не будет участвовать в СВО. О каких таких приказах "наступления на Киев" она говорит?! И невозможно же не заметить массированное передвижение нашей армии в сторону Киева - так его и не заметил никто, потому что его не было! И я уже молчу о том, что у нас сформирована целая союзная группировка и регулярно успешно проходят учения - о каком невыполнении приказов может идти речь? Но у Тихановской все было, в ее голове, правда.

