Беларусь дорожит доверительными отношениями с Азербайджаном, заявил Сергеенко

Белорусско-азербайджанские отношения опираются на нерушимый фундамент взаимного уважения к прошлому, настоящему и будущему двух стран. Они основаны на тесной дружбе, во всех сферах осуществляется активное сотрудничество. Таким мнением поделился Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с председателем Палаты представителей Беларуси Игорем Сергеенко на полях Всемирного форума городов.

Игорь Сергеенко в свою очередь отметил, что Беларусь дорожит доверительными отношениями с Азербайджаном, основанными на уважении интересов друг друга.

Спикер Палаты представителей передал Ильхаму Алиеву сердечные приветствия и наилучшие пожелания от Президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Ваши отношения, лидеров наших стран, которые характеризуются высоким уровнем доверия и дружбы, задают высокую планку для выстраивания отношений между другими государственными органами", - отметил Игорь Сергеенко.

В рамках международной встречи белорусская парламентская делегация возложила цветы к монументу Победы в Баку.