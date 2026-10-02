Беларусь готова участвовать в инфраструктурных проектах в Афганистане
Беларусь выразила готовность участвовать в крупных инфраструктурных проектах в Афганистане. Об этом в числе других тем шла речь на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с министром промышленности и торговли Афганистана Нуриддином Азизи.
Собеседники отметили наличие значительного потенциала для расширения торгово-экономического взаимодействия.
"Нуриддин Азизи подчеркнул, что в Афганистане высоко ценят качественную белорусскую технику, включая грузовую и сельскохозяйственную, - обратили внимание в МИД. - Белорусская сторона подтвердила готовность содействовать социально-экономическому развитию Афганистана, в том числе через участие в крупных инфраструктурных проектах, укрепление продовольственной безопасности и развитие сферы здравоохранения".
Стороны наметили конкретные совместные шаги по развитию сотрудничества, включая проведение бизнес-мероприятий в ближайшие месяцы.
Встреча министров состоялась в ходе визита афганской делегации в Минск для участия в международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь".