Беларусь и Грузия укрепляют межпарламентские связи

Развиваем экономическое сотрудничество и укрепляем межпарламентские связи по линии Минск - Тбилиси. Об этом шла речь на встрече председателя Палаты представителей с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Беларуси.

Между парламентами действуют группы дружбы. Среди приоритетных точек роста - туризм и торговля. Есть позитивная динамика и в росте товарооборота. Стоит задача выйти на 200 млн долларов.

Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Последний год - это активизация наших экономических взаимоотношений. 17 марта в Тбилиси проходило заседание группы по экономическому сотрудничеству. Конечно же, сегодня мы, парламентарии, настроены на продолжение этого конструктивного диалога. Очень важно, что мы ищем новые пути взаимодействия, экономического сотрудничества. Понятно, что те социально-гуманитарные проекты, которые существовали, сегодня мы стараемся возобновить. Я думаю, в памяти у всех и Тбилисоба, которая собрала 100 тыс. человек на минской улице. И это особая точка взаимодействия с посольством Грузии в Республике Беларусь".

Важный ориентир в развитии белорусско-грузинских отношений - заявление о сотрудничестве, подписанное руководителями парламентов.