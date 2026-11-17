Перевести политический диалог в плоскость реальных экономических проектов договорились министр иностранных дел Беларуси и министр торговли и промышленности Индии. В частности, достигнута договоренность о проведении в 2027 году активной совместной кампании по сближению деловых кругов двух стран.

Максим Рыженков находится с визитом в Индии. Также в качестве сопредседателя Белорусско-индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству Рыженков принял участие в ее 12-м заседании. Был рассмотрен широкий круг вопросов, в том числе планы по углублению промышленной кооперации и сотрудничества в различных сферах деятельности.

Отдельно достигнута договоренность ускорить согласование Дорожной карты развития ключевых направлений двустороннего сотрудничества на 2027-2031 годы.

Экономическую повестку дня продолжила заключительная сессия Белорусско-индийского бизнес-форума. Рыженков встретился с членами Конфедерации индийской промышленности - ведущей бизнес-ассоциации страны.

Кроме того, Рыженков дал интервью телеканалу News18 - одному из флагманов индийского новостного вещания.