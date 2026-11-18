Беларусь и Индия готовят к подписанию более 10 двусторонних документов, включая дорожную карту сотрудничества.

Перспективы расширения партнерства обсудили министры иностранных дел двух стран в ходе рабочего визита Максима Рыженкова в Нью-Дели.

Среди ключевых тем - поставки калийных удобрений, военно-техническое и научное взаимодействие, а также соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индией. Отдельное внимание - гуманитарным контактам.

Стороны договорились ускорить запуск прямых авиарейсов, расширить студенческие обмены и наладить взаимное признание документов об образовании.

На встречах с представителями индийского бизнеса Максим Рыженков обсудил создание сборочных производств нашей техники в Индии и запуск совместных предприятий на базе свободных экономических зон.