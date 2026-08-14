Беларусь и Иран подтвердили готовность к дальнейшему развитию многопланового сотрудничества

Краткий пересказ от ИИ

Последовательный двусторонний диалог и взаимоподдержку Беларуси и Ирана отметил сегодня заместитель председателя Совета Республики Игорь Брилевич на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана в Беларуси.

У двух стран высокая степень взаимопонимания в вопросах координации усилий на площадках международных организаций.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы продвинулись, и у нас хорошая динамика развития торгово-экономического сотрудничества. На повестке дня реализуется ряд совместных проектов по поставке и возможной сборке нашей техники, по которой есть спрос в Иране:сельскохозяйственная техника, автомобильная и карьерная. У нас хорошее социально-гуманитарное сотрудничество. Сегодня в Беларуси обучаются более 250 студентов из Ирана. Осуществляется взаимодействие в области здравоохранения. Конечно, мы уделили внимание и межрегиональному сотрудничеству, потому что мы, как Палата территориального представительства, уделяем этому всегда особое внимание".

За последние несколько лет прослеживаются положительная динамика белорусско-иранского взаимодействия и сложившийся доверительный диалог на высшем и высоком уровнях.



Стороны обменялись мнениями в отношении первоочередных шагов по реализации совместных проектов, направленных на наращивание двусторонней торговли. Главой белорусского государства поставлена задача на увеличение темпов товарооборота с Ираном до 1 млрд долларов.