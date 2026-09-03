Краткий пересказ от ИИ

Минск и Пекин укрепляют взаимодействие высших контрольных органов двух стран. С визитом в Китае находится председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов. На высоком уровне обсуждены вопросы сотрудничества профильных структур, практики искоренения коррупции, повышение стандартов госуправления. Внимание в том числе уделено и сопряжению опыта на многосторонних площадках, таких как инициатива "Один пояс - один путь" и Шанхайская организация сотрудничества.

Укрепление всепогодного диалога между странами невозможно без железной дисциплины. Реализация стратегических проектов Беларуси и Китая требует не только максимальной вовлеченности сторон, но и тщательного контроля.

Встреча руководителей высших органов аудита Беларуси и Китая

Необоснованное посредничество, чрезмерные расходы из госказны - подобные действия должны пресекаться на корню. Схожесть подходов обозначили руководители высших органов аудита Беларуси и Китая.

Хоу Кай, генеральный аудитор Государственного контрольно-ревизионного управления Китая: "Сотрудничество между высшими органами аудита Китая и Беларуси является особенно тесным и приносит весьма обильные плоды. Более 20 лет назад мы подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области аудита, а в 2023 в присутствии лидеров двух стран продлили документ на 10 лет. В апреле прошлого года на совещании руководителей высших органов аудита стран ШОС мы с вами достигли консенсуса по выполнению меморандума и продвижению практического сотрудничества".

Всепогодное партнерство по всем направлениям

Одним из ключевых органов в Китае по борьбе с коррупцией выступает Центральная комиссия Компартии по проверке дисциплины. С Ли Си, ее секретарем, в сентябре 2025 года в Минске проводил встречу Президент Беларуси. Александр Лукашенко охарактеризовал тогдашний визит члена Посткома Политбюро ЦК Компартии Китая как продолжение большой работы по активизации сотрудничества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (Минск, 22.09.2025): "Уважаемый товарищ Ли Си, мне нет необходимости говорить о нашей политике в отношении КНР. Я уже очень много об этом сказал. Наша позиция остается неизменной. Вы можете на нас всегда рассчитывать в нужный момент для Китая. Вы должны знать, что здесь, в центре Европы, у вас самые надежные и добрые друзья".

Выявление криминальных трансграничных схем

Вспомнили результативный визит и во время нынешней встречи в Пекине председателя Комитета госконтроля Беларуси и заместителя секретаря Центральной комиссии КПК. Орган имеет широкие компетенции и большой практический опыт, который будет полезен нашей стране. Важна и совместная работа на международном треке. Обмен аналитической информацией и практиками позволит выявлять криминальные трансграничные схемы.

Василий Герасимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси: "Наши государственные органы способны внести свой значимый вклад в реализацию масштабных договоренностей, которые достигнуты на высшем уровне между главами наших государств. Для нас принципиально важно обеспечить чистый и прозрачный "Шелковый путь", включая бескомпромиссную антикоррупционную среду, защиту совместных инвестиций и обеспечение абсолютной прозрачности всех трансграничных проектов, важнейший из которых - Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".

Чжан Чжун, заместитель секретаря Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины: "Китайская страна хотела бы, пользуясь случаем вашего визита, вместе с белорусской страной приложить все усилия для реализации важных договоренностей, достигнутых лидерами, расширять обмен опытом и практическое сотрудничество в области борьбы с коррупцией, придавать новый импульс развитию двусторонних отношений в целом и на благо народов обеих стран".

Совместная работа во благо планеты

Профилактика и пресечение преступлений будут еще более эффективны, если к двусторонним инициативам будет подключаться все больше государств и профильных структур.

Один из актуальных вопросов, требующих согласованности действий, - устойчивое развитие и зеленая повестка. Городской округ Юйлинь принимает форум высших органов аудита. Локация - показательный пример того, как дисциплина в работе и грамотный подход в перспективе делают свое дело. Некогда засушливый китайский регион стал зеленым оазисом.

Подход в провинции Шэньси и Поднебесной в целом в борьбе с опустыниванием привлекает внимание. Наряду с работой ученых и профильных специалистов масштабная поддержка оказывается на государственном уровне. А еще системный контроль за ресурсами, выполнением задач, определение ответственных на всех уровнях: от малых деревень до крупных городов.

Василий Герасимов: "20 лет назад, как мне рассказал руководитель, это была отстающая провинция. За этот период времени они достигли таких результатов, которыми, безусловно, можно гордиться. Что касается Беларуси (это было в моем докладе), мы занимаем 32-е место среди 180 стран по этим вопросам. Это тоже очень достойное место, не говоря о том, что вы знаете, как глава государства относится к лесу. Комитет государственного контроля отвечает за лес долгие годы. Я уже не говорю про использование земли, экологию, мне кажется, у нас это постоянная повестка дня".

Подобные форумы - возможность провести переговоры с коллегами из разных стран. Белорусская делегация сверила часы на двустороннем треке с Таджикистаном и Таиландом. Официальный Душанбе - давний партнер Беларуси, в дружеском ключе отношения развиваются как на высшем уровне, так и по линии контролирующих органов. Бангкок для Беларуси видится долгосрочным партнером в регионе, Таиланд реализует концепцию новой экономики и активно внедряет цифровые элементы в аудиторскую деятельность. Беларусь двигается по схожей траектории, и обмен опытом между контролирующими органами как раз кстати.