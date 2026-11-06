Беларусь и Лаос готовы укреплять парламентские контакты, экономические и культурные связи

Взаимодействие Минска и Вьентьяна выходит на новый уровень. В белорусской столице состоялась официальная встреча председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой с вице-премьером, министром иностранных дел Лаоса Тхонгсаваном Фомвиханом.

Особое внимание уделили межпарламентским контактам, экономике и гуманитарным связям. Наталья Кочанова подчеркнула готовность Беларуси не просто поставлять востребованную продукцию, но и развивать глубокую производственную кооперацию через совместные производства.

Как отметил Тхонгсаван Фомвихан, визит был коротким, но очень продуктивным и насыщенным по программе. Стороны договорились совместно продвигать отношения и прилагать больше усилий для их развития в различных сферах.

Cергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Продвигаем идеи многополярного мира, которые будут базироваться на суверенном равенстве государств, невмешательстве во внутренние дела и учете интересов каждого как в вопросах безопасности, так и в вопросах развития. Во внутренней политике у нас тоже очень много схожего, потому что и в Беларуси, и в Лаосе продвигается социально ориентированная политика, в центре которой находится человек и повышение качества жизни людей".

Отношения двух стран всегда отличались взаимопониманием и взаимодоверием. Тесные контакты на высшем уровне, заложенные еще в советские годы, сегодня получают новое развитие, благодаря постоянно функционирующим парламентским группам дружбы.