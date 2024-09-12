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Беларусь и Лаос планируют выводить экономическое и гуманитарное сотрудничество на новый уровень
Беларусь рассчитывает открыть новую страницу в отношениях с Лаосом. В этом убежден спикер Палаты представителей Игорь Сергеенко. Делегация нашего парламента находится с официальным визитом в Лаосе.
На повестке вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества. Его предстоит подтягивать до высокой планки нашей политической дружбы. У нас крепкая основа, ведь Беларусь и Лаос знают друг друга еще с советских времен. Выводить торговлю на более высокий уровень - общая задача.
На переговорах в парламенте и правительстве звучало, что договоренности нужно не просто наполнить конкретным содержанием, но и как можно скорее приступить к реализации. Аграрная тема - одна из ведущих. Это и техника, и наши технологии. Банковский сектор готов поддержать наш экспорт в Лаос.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Речь шла о возможностях в сфере нашей экономики (от поставки техники до сельхозпродукции) и приобретении определенного вида товара у Лаоса. К сожалению, на сегодняшний день мы не можем сказать, что у нас все благополучно. Во всяком случае мы увидели желание руководства страны выходить на конкретные предложения".
Подписан меморандум о сотрудничестве по линии парламентов наших стран. Это дает возможность активизировать межпарламентские контакты. Такая дипломатия помогает укреплению экономических связей. Также белорусская сторона пригласила лаосских коллег посетить с визитом нашу страну.
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