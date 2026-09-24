Беларусь и Мальдивы подписали соглашение об отмене виз

Беларусь и Мальдивы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Документ завизирован на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в ходе встречи главы МИД Беларуси Максима Рыженкова и его коллеги Ирутишам Адам.

Беларусь выступает против политики "права сильного" и призывает к созданию новой архитектуры экономического сотрудничества на примере БРИКС и ШОС. Об этом Рыженков заявил на заседании, посвященном 40-й годовщине принятия Декларации ООН о праве на развитие.

На мероприятии высокого уровня по борьбе с изменениями климата Максим Рыженков подчеркнул, что войны, санкции и политизация природоохранных площадок усугубляют климатический кризис.

Максим Рыженков

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Определенные страны начали манипулировать "зеленой" повесткой, пытаясь сдерживать развитие стран глобального большинства, которые начали восстанавливать контроль за своими ресурсами. Такая политика, которая пронизана откровенным лицемерием, сопровождается еще и действиями, которые усугубляют климатическую ситуацию на нашей планете. Во-первых, через развязанные войны и конфликты, которые сами по себе оставляют колоссальный экологический след от разливов нефти, взрывов, выбросов военной техники, пожаров на нефтехранилищах. Во-вторых, через незаконные односторонние санкции, которые затрудняют для очень многих стран, десятков стран, доступ к чистым технологиям и возобновляемой энергетике. В-третьих, даже через такие вещи, как бойкот воздушного пространства, например, России и Беларуси, который затрудняет для очень многих стран авиационное движение, удлиняет маршруты и многократно увеличивает углеродный след. В-четвертых, через политизацию природоохранных международных площадок, которые все меньше занимаются решением конкретных проблем, а превращаются в инструмент политического давления. И если мы перестанем заниматься такими вещами, то всем нам будет легче дышать на нашей планете".

Беларусь прилагает самые активные усилия к тому, чтобы замедлить техногенные изменения климата. И наша страна призывает все государства планеты избегать неравноправия в подходах, что позволит сохранить планету для будущих поколений.