Беларусь и Мьянма укрепляют межпарламентские связи

Минск и Нейпьидо укрепляют межпарламентские связи. В Беларуси с официальным визитом парламентская делегация Мьянмы во главе с председателем Палаты национальностей Ассамблеи Союза Аун Лин Две. Мьянма для нашей страны - важнейший партнер в регионе Юго-Восточной Азии.

Несмотря на географическую удаленность, мы активно развиваем двустороннее сотрудничество. Товарооборот между странами демонстрирует кратный рост. Наши общие интересы - это диверсификация рынков сбыта, укрепление национальной безопасности, технологический обмен и взаимная политическая поддержка на международной арене.

Центральным событием визита высоких гостей станут переговоры с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. По итогам встречи планируется подписание меморандума.

Также гости познакомятся с промышленным и технологическим потенциалом Беларуси. В программе - посещение Минского автомобильного и тракторного заводов, а также Парка высоких технологий.