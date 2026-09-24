Беларусь и Пакистан: двусторонние отношения выходят на новый уровень

Во Дворце Независимости проходит встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Сената Пакистана Саидом Юсуфом Разой Гилани.

В эти дни делегация Пакистана находится с официальным визитом в Беларуси. Визит наполнен насыщенной программой. Цель - придать новый импульс белорусско-пакистанскому диалогу.

Ожидается широкая переговорная программа: от встреч высокого уровня до знакомства с промышленным и социальным потенциалом страны.

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