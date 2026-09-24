Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Беларусь и Пакистан: двусторонние отношения выходят на новый уровень

Автор:

Во Дворце Независимости проходит встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Сената Пакистана Саидом Юсуфом Разой Гилани.

В эти дни делегация Пакистана находится с официальным визитом в Беларуси. Визит наполнен насыщенной программой. Цель - придать новый импульс белорусско-пакистанскому диалогу.

В Беларусь с официальным визитом прибыла парламентская делегация Пакистана

Ожидается широкая переговорная программа: от встреч высокого уровня до знакомства с промышленным и социальным потенциалом страны.

(подробности в видео)

Разделы:

ПолитикаЭкономика

Теги:

сотрудничествоБеларусь-Пакистан
x

Читайте также