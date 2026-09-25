Беларусь и Пакистан планируют развивать сотрудничество в сфере здравоохранения

Парламентская делегация Пакистана посетила Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии.

Беларусь и Пакистан намерены организовать обмен специалистами, проводить совместные исследования и внедрять современные медицинские разработки. Наша страна остается открытой для медицинского туризма, оказывая широкий спектр услуг.

Как рассказал заместитель директора по гематологии, руководитель республиканского центра гематологии и пересадки костного мозга Анатолий Усс, Беларусь за последние 10-15 лет значительно расширила возможности в области высокотехнологичной медицинской помощи. "Это касается трансплантации органов, костного мозга и стволовых клеток крови. Новейшие технологии, в том числе CAR-T-терапия, также активно развиваются в Беларуси", - добавил он.

Особый интерес у пакистанской делегации вызывают белорусские разработки в области трансплантации органов, лечения тяжелых заболеваний и современных медицинских технологий.

Благодаря сотрудничеству ведомств в Беларуси и Пакистане продолжается совместный конкурс научных разработок в сфере медицины, сельского хозяйства, энергетики, микробиологии, ИИ до 2027 года.