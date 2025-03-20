Беларусь и Пакистан подписали пакет документов о сотрудничестве

Между Беларусью и Пакистаном был заключен пакет документов о сотрудничестве. В присутствии лидеров двух стран Александра Лукашенко и Шахбаза Шарифа состоялась церемония обмена текстами подписанных международных договоров и иных официальных документов, сообщает БЕЛТА.

Подписано межправительственное соглашение Беларуси и Пакистана о реадмиссии.

Соглашение о сотрудничестве по борьбе с преступностью заключено между министерствами внутренних дел двух стран, о военном сотрудничестве - между министерствами обороны. Государственный военно-промышленный комитет Беларуси и Министерство оборонной продукции Пакистана подписали дорожную карту военно-технического сотрудничества на 2025-2027 годы.

Профильные министерства обеих стран утвердили план мероприятий по реализации меморандума о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.