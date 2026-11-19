Рост товарооборота, рынок труда и технологический суверенитет. Вопросы Союзного государства обсуждали сегодня в Москве на деловом форуме "Интеграция". Так, за 30 лет товарооборот Беларуси и России вырос в 8 раз: с 6,5 млрд долларов до почти 55 млрд. Такого роста удалось достичь благодаря взаимному доступу к рынкам двух стран. Только за 9 месяцев этого года объем торговли товарами между Беларусью и Россией увеличился более чем на 20 %. И к концу 2026 года цифра товарооборота может достичь 70 млрд. Также участники отметили, что экономика Беларуси имеет колоссальный потенциал, который может обеспечить рынок с населением в 300 млн человек.

На форуме обсуждали не только уже сделанное, но и то, что сегодня мешает союзному сотрудничеству, в частности бизнесу. Речь шла о несовершенной системе подготовки и реализации программ Союзного государства.

Михаил Мясникович, сопредседатель Научно-экспертного совета при Постоянном комитете Союзного государства:

"Политическая воля есть, бюджет есть, желание есть, но нужен реальный механизм, который позволил бы оперативно решать вопросы взаимодействия наших хозяйствующих субъектов. Второе - это то, что мы должны выходить из поля просто торговли. Мы должны перейти в проектное сотрудничество, то есть должны быть прямые инвестиции и в первую очередь в основной капитал. И третье - это создание российско-белорусских акционерных обществ как производственных структур. Необходимо вкладывать в обрабатывающую промышленность: наука, конструкторы, прорывные технологии, и, безусловно, это рост нашего совокупного ВВП".

Сегодня, когда Беларусь и Россия находятся под сильнейшим санкционным давлением, наша главная задача - развивать технологический суверенитет Союзного государства. Главные направления - станко- и роботостроение, электронная и автомобильная промышленность, нефтехимия. В ближайшие три года Союзное государство сосредоточится на биотехнологиях, генной инженерии, микробиологических исследованиях и других темах, без которых сегодня невозможно современное сельское хозяйство, медицина и фармацевтика.