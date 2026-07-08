Беларусь и Узбекистан делают ставку на межрегиональные связи. Минск принимает уже III Форум регионов наших стран.

7 июля участники работали по областям, изучали возможности сотрудничества в промышленности, АПК и других сферах. А 8 июля финализируют договоренности в рамках пленарного заседания. И, конечно, главная часть практическая - подписание более десятка соглашений между регионами Беларуси и Узбекистана.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

"Очень развивающаяся страна с большим демографическим взрывом. Мы все знаем, что по миллиону населения в год рождается. Это и многодетные семьи, в основном в сельской местности. А значит, надо много детского питания, надо много продуктов. Большой строительный бум. А леса там не очень, поэтому очень заинтересованы в нашей мебели, в наших пилолесоматериалах".

"В очень многих сферах есть резервы неиспользуемые и в Узбекистане, и в Беларуси. К сожалению, мы пока их очень слабо используем. Я отметил, что это переработка сельхозпродукции, это мебельная отрасль, это отрасль, касающаяся продовольственной безопасности, начиная от картофеля и заканчивая мясом крупного рогатого скота и другое", - отметил Зоир Мирзаев, хоким Ташкентской области Узбекистана.