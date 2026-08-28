Беларусь и Узбекистан к 2030 году намерены увеличить товарооборот до 2 млрд долларов

Беларусь и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до 2 млрд долларов к 2030 году. Об этом говорили в Совете Республики во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Беларуси Нуриддином Мамажоновым.

Сегодня сотрудничество между Беларусью и Узбекистаном развивается в сферах экономики, образования, здравоохранения, молодежной и исторической политики. Также стороны активно сотрудничают на международных площадках.

Важным для Беларуси является и взаимодействие по линии парламентариев. Во время визита Президента Узбекистана в Беларусь в июле 2026 года была подписана декларация об установлении стратегического партнерства между странами.

Нуриддин Мамажонов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:

"Каждый регион приезжает сюда с предпринимателями в разных отраслях, направлениях, включая текстильную промышленность, животноводство, сельское хозяйство, деревообрабатывающие предприятия приезжают, мебельщики и тому подобное. Конечно, прежде всего, они ищут новые возможности для сотрудничества с белорусскими коллегами и партнерами. До конца октября уже практически все регионы Узбекистана должны приехать сюда и уже проработать новые проекты для развития промышленной кооперации".

Также на встрече стороны обсудили проведение белорусско-узбекского межпарламентского форума в городе Хиве, который состоится уже 29-30 сентября.