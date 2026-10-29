Беларусь и Вьетнам переходят от базовой торговли к полноценной кооперации

Стратегическое партнерство Беларуси и Вьетнама позволяет перейти от базовой торговли товарами к полноценной кооперации. Соответствующую задачу обозначил министр иностранных дел Максим Рыженков.

В рамках официального визита глава внешнеполитического ведомства страны дал интервью ряду вьетнамских СМИ. Совместная работа открывает новые возможности перед Минском и Ханоем, в том числе для продвижения товаров на рынках третьих стран.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Используя наше позиционирование Беларуси как одного из промышленных центров Евразийского экономического союза, продвигать там какие-то интересные темы, важные для Вьетнама, продвигать какую-то продукцию, которую мы вместе с Вьетнамом в Беларуси, скажем, продвигаем, учитывая, что в данном случае как раз-таки Беларусь будет воротами для вьетнамских товаров. И в то же время для нас очень важен Вьетнам не только с точки зрения 100-миллионного рынка, но также как и наших ворот в Юго-Восточную Азию. Для того чтобы сбывать здесь выгодный продукт, который мы можем далее с Вьетнамом реализовать в каких-то странах региона. Это касается и техники, и продуктов питания, производимых из белорусского сухого молока или мясных продуктов".

Общаясь со СМИ Вьетнама, Максим Рыженков особенно подчеркнул диалог лидеров двух стран. Это основа, на которой выстраивается взаимодействие по всем направлениям. Напомним, глава МИД в эти дни находится с официальным визитом в Социалистической Республике Вьетнам. 29 октября акцент рабочей программы сделан на изучении регионального и промышленного сотрудничества.