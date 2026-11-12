Беларусь и Вьетнам расширяют сотрудничество в сфере госконтроля и аудита. 12 ноября в Минске состоялась встреча председателя Комитета государственного контроля Василия Герасимова с генеральным аудитором Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Хыу Нгиа. На встрече обсуждались вопросы развития сотрудничества, обмена опытом и информацией в рамках двустороннего партнерства.

В центре внимания - осуществление контрольной деятельности в разных отраслях и сферах, противодействие экономическим преступлениям, цифровизация контроля. Гости также ознакомились с деятельностью Департамента финансового мониторинга - это ведомство отвечает за противодействие отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и выявление скрытых финансовых схем.

По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании в профильных областях. А после гости почтили память советских воинов, партизан, мирных жителей, погибших в Великой Отечественной войне, а также высадили дерево дружбы на аллее Комитета госконтроля в столичном Парке Победы.