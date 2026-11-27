Стремительный экономический рост, развитие высоких технологий и промышленности, безопасность для общества.

Прогрессивное развитие Китая сегодня подтверждает эффективность модели государственного управления, где центром власти и принятия всех решений является Центральный комитет Коммунистической партии Китая.

Преемственность, народовластие и дальновидный прогноз развития на 15-летний срок - опытом эффективного госуправления с белорусскими коллегами поделился первый заместитель ректора Партийной школы ЦК Коммунистической партии Китая Се Чуньтао.

Видный ученый, практик и автор множества работ отмечает, что сегодня Китай обеспечивает для своих граждан равный доступ к образованию и медицине в каждой из провинций, что коррелирует с региональной политикой Беларуси.

Страна намерена изучить лучшие практики госуправления Китая, трансформировав их в "белорусскую модель".

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:

"Обменяться опытом по управлению государством - это важная договоренность между нашими лидерами, председателем Си Цзиньпином и Президентом Александром Лукашенко. Мы имеем достаточно богатый опыт, и мы видим, что в Беларуси тоже свой богатый опыт управления государством. Мы считаем, что эти форумы и мероприятия носят очень важный характер для дальнейшего развития наших стран. Мы готовы и в дальнейшем постоянно обмениваться мнением с вами по государственному управлению".

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Стремительный рост показывает то, что китайский подход имеет место быть. Он более эффективен, чем западные подходы общественного, экономического и государственного управления. Контролирующая роль коммунистической партии действенна в оценке эффективности работы руководителей конкретных регионов и предприятий, что показывает тот самый индустриальный скачок. Попробуем, во-первых, изучить китайский опыт государственного управления, подходы, оценки эффективности работы местной исполнительной власти. Мы попробуем трансформировать эти подходы в нашу систему государственного управления".

Сегодня Китай - это уникальный для изучения образец организации политической системы. Там интегрируют исторический опыт и прогрессивные механизмы управления, что способствует продвижению социально-экономического развития.

Также следуя курсу социализма, Пекин играет ключевую роль в формировании многополярного мира и международного порядка.