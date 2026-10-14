МИД Беларуси осудил "Теорию победы" главкома НАТО

Беларусь решительно осуждает заявления главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича, который представил так называемую "Теорию победы".

Данная концепция предусматривает нанесение превентивных ударов по территории Беларуси с применением дронов и наземных роботизированных систем.

Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:

"Агрессивная риторика Североатлантического альянса приобретает все более системный характер. Без каких-либо угроз со стороны Беларуси, без реальных предпосылок к конфликту НАТО строит планы по наращиванию военного присутствия у границ и нанесению ударов по территории суверенного государства. Под прикрытием защитных формулировок блок фактически готовит почву для военной эскалации и агрессии. Беларусь никогда и никому не угрожала. Наша военная доктрина носит сугубо оборонительный характер. Мы последовательно выступаем за открытость, деэскалацию и равноправный диалог".

В МИД Беларуси призвали западных коллег проявить здравомыслие и приступить к совместной работе над восстановлением взаимного доверия.