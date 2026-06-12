Беларусь передала гуманитарную помощь во Вьетнам

Беларусь - по поручению Президента Александра Лукашенко - доставила гуманитарную помощь во Вьетнам. В морском порту Дананга вьетнамской стороне передали 27 т товаров белорусского производства.

Груз предназначен для центральных регионов страны, пострадавших от масштабных наводнений в ноябре 2025 года. Вьетнам может всегда рассчитывать на братскую помощь Беларуси в ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, отметил в своем приветственном слове советник-посланник белорусского посольства Олег Шлома.