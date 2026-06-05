Беларусь планирует расширять линейку поставляемой в Кыргызстан техники. Развитие двусторонних отношений 5 июня обсудил премьер-министр Беларуси на встрече с президентом Кыргызстана.

Промышленная кооперация, туризм, культура, образование. Минск и Бишкек намерены активнее взаимодействовать по ряду направлений. Практическая реализация договоренностей обсуждалась на встрече с кабмином Азербайджана в расширенном составе.

Беларусь - Кыргызстан: развитие двусторонних отношений

Будет создан деловой совет по сотрудничеству между странами. Эта площадка в первую очередь поможет предпринимателям напрямую, без лишних формальностей и барьеров, координировать совместные проекты и оперативно решать все возникающие вопросы.

Все это делается для того, чтобы придать импульс торгово-экономическим отношениям. Страны поставили задачу нарастить взаимную торговлю к 2030 году до полмиллиарда долларов. Также обсуждается и открытие прямого сообщения. Пока есть некоторые сложности в этой работе, но вопрос будет прорабатываться.

Кроме того, заявлено о намерении Беларуси и Кыргызстана провести первый Форум регионов. Он запланирован на осень 2026 года в Минске. Как показывает практика взаимодействия с нашим главным экономическим партнером - Россией, межрегиональный диалог имеет ключевое значение для развития.

Промышленная кооперация. Здесь у партнеров уже есть наработки.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"В частности, обсудили реализацию совместного проекта по созданию сборочного производства электротехнического оборудования, которое позволит создать новые рабочие места, повысить уровень технологического взаимодействия и сформировать экспортный потенциал. Надеемся, что реализация этого проекта внесет весомый вклад в процесс модернизации энергетической инфраструктуры Кыргызстана".

Кыргызстан подтвердил готовность к совместной работе по всем направлениям двустороннего взаимодействия. Об этом заявил глава Кабмина Адылбек Касымалиев. 5 июня был подписан пакет документов. Это помимо тех контрактов, которые были заключены на бизнес-форуме.

Адылбек Касымалиев, председатель Кабинета министров Кыргызстана:

"По итогам визита подписано 12 документов, касающихся признания водительских удостоверений, расширения сотрудничества в сфере труда и социального обеспечения, развития межрегионального взаимодействия, а также укрепления связей между вузами и учреждениями культуры двух стран".

Ключевую роль в отношениях двух стран играет открытый и доверительный диалог между лидерами Беларуси и Кыргызстана. Такая поддержка дает зеленый свет и бизнесу. В торговле отмечается устойчивая положительная динамика: Минск и Бишкек дальше будут развивать и взаимные поставки, и диверсифицировать товарную корзину. Главное, что для этого создан прочный фундамент - общая история, членство в единых интеграционных объединениях и, что крайне важно, это взаимодополняемость национальных экономик.