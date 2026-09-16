Беларусь подготовила проект меморандума о сотрудничестве в сфере нацбезопасности с Мьянмой

Минск подготовил проект меморандума о сотрудничестве в сфере нацбезопасности с Нейпьидо, об этом заявил журналистам госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович после встречи с Советником по нацбезопасности и Министром в Канцелярии Президента Мьянмы.

Это первый визит господина Тин Аун Сана в Беларусь. Две страны укрепляют сотрудничество. Стороны обсудили реализацию договоренностей глав двух государств по различным направлениям, в том числе в экономике и сельском хозяйстве.

Со слов Александра Вольфовича, партнеры хотели бы видеть на своих полях белорусские тракторы, также их заинтересовала наша пожарная техника и разработки в сфере ВПК.

Поговорили о сфере безопасности, обменялись мнениями по вопросам международной обстановки и формированию многополярного мира, обсудили вызовы и риски, которые сегодня испытывают в большей степени малые государства, а также современные угрозы, в частности нарко- и торговлю людьми, и киберугрозы.

Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси:

"Чтобы практически наполнить повестку нашей встречи, разработан проект меморандума о сотрудничестве между аппаратом государственной специальности безопасности и аппаратом безопасности Республики Союз Мьянма. Этот проект договорного меморандума был передан мьянской стороне, воспринят с интересом, попросили паузу для изучения, рассмотрения этих положений. Мы в последующем согласились, что такой рамочный документ нужен, , который будет способствовать более плановой работе наших аппаратов, поскольку как раз и они координируют тоже вопросы силового блока. Стык итог нашего договора, что мы наметили дальнейшие пути взаимодействия, и это будет действительно способствовать более тесному отношению между нашими странами".

Со слов Александра Вольфовича, в ближайшее время 16 военнослужащих Мьянмы приедут в Беларусь для обучения в Военной академии. Минск и Нейпьидо подтвердили приверженность курсу дальнейшего углубления взаимодействия и общим подходам к решению вопросов международной и региональной безопасности.

По итогам встречи достигнуты договоренности расширить сотрудничество с акцентом на практические мероприятия.