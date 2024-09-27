Беларусь предлагает разработать международный договор против односторонних принудительных санкций

Беларусь предлагает разработать международный договор против односторонних принудительных мер. Об этом заявил глава МИД Максим Рыженков на министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН.

По его словам, незаконные односторонние санкции, по сути, являются современным колониальным инструментом деструктивной внешней политики отдельных государств и оказывают прямое негативное влияние на устойчивое развитие. Беларусь приветствует проведение первого в истории заседания Генассамблеи ООН по вопросу о применении односторонних принудительных мер и включение его отдельным пунктом в повестку дня мероприятия, подчеркнул министр.