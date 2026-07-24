Беларусь предупредила Польшу о готовящемся на ее территории теракте. Минск неуклонно следует добрососедской политике. Это особенно проявляется в случаях, связанных с прямой угрозой жизни и здоровью людей. В очередной раз наша страна делом доказывает статус ответственного международного партнера, строго соблюдающего обязательства в сфере противодействия глобальным вызовам и терроризму.

"Польской стороне были предоставлены сведения в отношении конкретного лица, которое является приверженцем псевдохристианских ценностей. Наличие у него мотивов и связей, а также совершение им радикальных действий на территории Республики Беларусь в прошлом говорят о предельной серьезности ситуации и указывают на реальную осязаемую угрозу. По имеющимся данным, женщина, чьи несовершеннолетние дети должны были стать главной целью планируемого преступления, возглавляет одно из формирований, признанных на территории Беларуси экстремистскими, - обозначил начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков. - Данный факт наглядно свидетельствует о глубоком кризисе и нездоровой конкуренции внутри искусственно поддерживаемой Европой среде так называемой политэмиграции".

Руслан Варанков также отметил, что Варшава с должным вниманием отнеслась к информации о подготовке теракта в Польше. Минск готов содействовать в его предотвращении, заявил пресс-секретарь МИД Беларуси.