Председательство Беларуси в ЕАЭС уже далеко не первое и всегда громкое. Девять приоритетов Президента Беларуси Лукашенко для ЕАЭС - это не список для галочки, это разгонная ступень.

Пока другие спорят о "судьбах континентов", Минск действует как инженер на испытательном стенде: кооперация, цифра, логистика. Беларусь всегда придает импульс, запускает двигатель.

Совокупный ВВП вырос на 7 %, промпроизводство - на целых 16 %, почти 90 % расчетов - в нацвалютах. Такие цифры предоставлены за 2024 год.

ЕАЭС - это союз. Беларусь на этом поле как инициативный мастер-шеф на кухне смешивает ингредиенты из России, Казахстана, Армении и Кыргызстана, чтобы получилось блюдо под названием "общий справедливый рынок" без барьеров.

Рассмотрим 9 новых стрел - приоритетов Беларуси для евразийского колчана. Первый приоритет - технологический потенциал и кооперация: Беларусь толкает совместные проекты в ИИ, робототехнику, электромобили, создавая "евразийский бренд". Второй приоритет - продовольственная безопасность. Третий - общий транспортный пространство и логистика.

Александр Посталовский, замдиректора по научной работе Института социологии НАН Беларуси:

"Все инициативы со стороны Республики Беларусь именно в рамках Евразийского экономического союза должны стабилизировать мировую торговлю, усилить непосредственно технологический потенциал, защитить внутренние рынки, чтобы обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие. Поэтому 2025 год фундаментальный, в какой-то степени он прорывной".

Четвертый приоритет - равные условия и прозрачная конкуренция с акцентом на энергетику. Беларусь настаивает на общих рынках газа и нефти. Пятый приоритет для развития ЕАЭС - защита внутреннего рынка: улучшение таможни, стандартов и бирж. Пока одни дерутся за доллары, мы строим крепость, где короли - внутренние валюты. Шестой пункт - цифровая трансформация.

Седьмой подразумевает использование силы противника против него самого, делая ЕАЭС магнитом для Глобального Юга. Восьмой - социальная и гуманитарная сферы. Девятый - информационный щит от лжи.

Все успешные союзы держатся не на протоколах, а на единых ценностях и воле лидеров, которые видят дальше квартального отчета. Стив Джобс, Илон Маск- это люди, которые силой воли и креативности гнули реальность под свой проект. Политик может быть таким же визионером, только его продукт не iPhone , а новая экономическая реальность.